  • 2020年6月27日 星期六
  • 30º
  • 77%
熱門： 李偲嫣口罩巴士七一遊行馮盈盈

日報新聞 > 港聞

中環紅磡渡輪明復航成人票價九元

2020-06-27 列印
中環紅磡渡輪明復航成人票價九元
Previous Next

　　相隔九年，來往中環至紅磡的渡輪航線復航。運輸署昨日公佈，由富裕小輪營運、來往中環至紅磡的渡輪航線明日投入服務，提供來往紅磡（南）渡輪碼頭及中環八號碼頭（西面泊位）的服務，首班船明早七時三十分由紅磡開出，航行時間約十六分鐘。成人票價為每程九元，小童、長者及殘疾人士收費四元五角，另外月票售三百二十元。

　　該航線星期一至六繁忙時段基本班次為二十分鐘一班，而非繁忙時段、星期日及公眾假期則為三十至五十分鐘一班。

　　經公開招標後，富裕小輪有限公司獲選營運來往中環至紅磡的渡輪航線，並獲發為期五年經營渡輪服務的牌照。署方表示，營辦商已在紅磡及中環碼頭進行優化工程，包括提供免費上網服務、乘客座椅、電子顯示屏及行李寄存設施等。營辦商亦會在六個月內透過手機應用程式，發放渡輪航線實時到站資訊。

　　天星小輪一九九九年投得來往紅磡至中環航線的營運權，惟後來因客量不足虧損逾千萬元，二○一一年三月終止營運。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd