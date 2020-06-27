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「鴨靈號」半價優惠 本地客增三成

2020-06-27 列印
「鴨靈號」半價優惠 本地客增三成
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　　隨着經濟活動逐漸回復正常，旅發局配合市道推出網上平台，蒐集多個購物、酒店、零售、餐飲優惠和多個綠色景點推介，而提供維港遊的中式帆船「鴨靈號」（見圖）也是重點推介之一。政府放寬限聚令近一個星期，本地客人報名乘坐「鴨靈號」隨之上升近三成，船方亦對未來數月的銷情感樂觀。

周末研加航點

　　「鴨靈號」過往的旅客六成為外國人、本地及內地遊客各佔兩成。疫情下，旅客絕跡，發言人表示，早前加入旅發局推廣本地旅遊消費的網上平台，並推出指定船票半價優惠，生意相比限制八人群聚時，足足上升近三成，主要為本地家庭群組客人。隨着本地疫情穩定及市民更樂意出行，「鴨靈號」期望生意可再增三至四成，暫定七月會在周五及周末行駛更多航點，而八月會否增設更多平日航線則有待觀察。

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