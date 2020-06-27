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七月底停駿洋邨檢疫中心 租戶預計分兩批入伙

2020-06-27 列印
　　本港昨日新增三宗新冠肺炎輸入個案，由巴基斯坦及毛里塔尼亞返港。政府昨日宣佈，由於疫情漸趨穩定，將於七月底停止火炭駿洋邨的檢疫中心，並會清空有關單位和進行徹底消毒，將該邨交還房委會。駿洋邨準租戶預計會分兩批入伙，務求讓首批准租戶於八月底開始入伙。政府於竹篙灣的檢疫設施的工程進度良好，預計可於七月底提供額外約七百個單位，屆時撇除駿洋邨的檢疫單位後，合共約有一千五百個檢疫單位共約三千個牀位。















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