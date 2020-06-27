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美四萬宗確診創單日高　歐洲疫情有反彈跡象

2020-06-27 列印
　　全球新冠肺炎確診人數超過九百六十萬，美國則新增四萬多宗病例，創當地單日新高，累計超過二百四十萬人染疫。美國疾控中心總監雷德菲爾德估計，全美實際感染新冠病毒的人數或是經檢測發現的確診病例數有十倍之多，即感染人數可能超過二千四百萬人。中心又發現，年輕人的感染比例正在逐漸攀升。

　　此外，瑞典、烏克蘭等歐洲國家的疫情有反彈跡象，世衛歐洲地區主任克魯格告若不設法應對，各地的衛生醫療系統會崩潰。

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