﻿美參院通過《港自治法》﻿﻿可凍結資產拒發簽證﻿

美國參議院昨日通過《香港自治法案》，將對鎮壓香港示威者的警員，以及對負責實施《港區國安法》的中共官員進行制裁，包括凍結其在美資產，並拒絕向他們發出美國簽證等。特區政府對美國國會參議院通過《香港自治法案》表示強烈反對，發言人敦促美國國會立即停止干預香港的內部事務，所謂的「制裁」完全不能接受，只會損害港美之間的關係和共同利益。



該法案由美國兩黨議員提出，當地時間周四獲一致通過。法案要求美國國務卿應於法案生效九十日內，並在未來每年向國會提交報告，認定促使或試圖促使中國政府無法履行《中英聯合聲明》或《基本法》中，對香港義務的個人或實體，拒絕向他們發出簽證，並凍結在美資產等。同時在知情下與相關人士有重大資金往來的外國金融機構，總統亦可進行制裁，包括禁止美國銀行向其提供貸款、禁止美國公民投資相關機構等。



提出議案的民主黨參議員范霍倫（左圖）指，受制裁人士可能包括鎮壓香港示威者的警察部門，以及負責實施《港區國安法》的中共官員。他強調，法案是向北京發出明確訊息，需為破壞香港的自治承擔後果。他又指，法案原本可在本月初通過，但黨友應政府要求，作出技術修訂後才表決。



有份提案的共和黨參議員霍利則呼籲，美國要用各種外交手段，勸阻北京不要通過《國安法》，又指這可能是阻止北京摧毀香港僅剩自由的最後機會。法案還須經眾議院表決通過，之後由總統特朗普簽署生效。該法案較早前的《香港人權法案》更為嚴厲，如總統撤回或取消制裁，參眾兩院只要提出議案，並各經三分二表決通過，便可否決總統決定。



民建聯議員周浩鼎批評，美國政客干預中國內政，強調制裁最終只會傷害美國利益。



