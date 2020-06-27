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陳茂波：郵局下月設專櫃派萬元支票

2020-06-27 列印
■財政司司長陳茂波（中）昨日到訪香港郵政了解運作。
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　　政府向全港合資格市民派發一萬元現金計劃，自上周日（二十一日）開始接受登記至昨日，分別有超過四百六十萬名及約五萬七千名市民，透過銀行及香港郵政登記。

　　財政司司長陳茂波昨日到訪香港郵政了解其運作，欣悉收集及處理登記表格的工作順暢。香港郵政為方便市民及加快流程，將於七月二十日起，在部份較多市民選擇領取支票的郵政局，設立專屬櫃台。

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