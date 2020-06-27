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「遙距營商」資助 加碼至15億

2020-06-27 列印
　　創新及科技局昨日公佈「遙距營商計劃」資助金額將由現時的五億元，加碼十億至十五億元，進一步支援企業採用資訊科技。創新及科技局局長薜永恒表示，由於反應熱烈及資源有限，或會提早截止申請，將於截止申請前約兩星期公佈。

　　創新科技署署長潘婷婷指已批出一千零九十四宗申請，資助額超過四千四百萬元，惠及五百一十一個資訊服務供應商，平均每宗獲批三萬九千元；當中獲批最高資助額的超過十二萬元，為一間書店建立雲端零售管理系統後，讓學生及家長在網上訂購教科書。

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