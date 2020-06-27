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DSE考試費明年凍結 語文科維持670元

2020-06-27 列印
■考評局宣佈，凍結明年中學文憑試的考試費。
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　　香港考試及評核局昨日宣佈，凍結明年中學文憑試的考試費，是六年來首次沒有加價，語文科收費維持在六百七十元，其他科目收費四百四十八元，而自修生報名費為五百一十四元。以報考六科，即兩個語文及四個非語文科目計算，在校生合計為三千一百三十二元。至於要付報名費的自修生，明年的考試費為三千六百四十六元，總額與今年一樣。政府在今年二月公佈預算案時，已表明會為參加明年中學文憑考試的學校考生代繳考試費，政府將承擔考試費約一億五千萬元。

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