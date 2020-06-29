大佬戴綠帽 掀旺角黑夜兩幫晒馬 江湖大風暴拘16人

人生如戲，旺角昨天發生一宗儼如電影橋段般的江湖風雲。一名有黑幫背景的嗜賭男子，近日經常光顧一間非法釣魚機賭檔，疑見賭檔負責人與妻子不和，竟色膽包天乘虛而入。男女雙方昨天凌晨到酒店短聚時，女方的丈夫到場捉姦，夫婦爭執，各自糾眾在酒店外「晒馬」，一場大廝殺逼在眉睫。警方接報及時趕至，制止兩幫人動手，拘捕十六人，並檢獲一批武器當中包括利刀。



該宗旺角江湖風暴，主角是一名有黑幫背景的中年男子，他經常光顧區內一間非法的釣魚機賭檔。據悉，他早前輸了十多萬元，欠賭檔負責人十多萬元；該賭檔負責人也擁有江湖背景。近日，嗜賭男子發現賭檔負責人與妻子因故爭執，感情出現問題，他疑乘虛而入，經常約會女方。



酒店房捉姦 夫妻攤牌糾眾



前晚深夜，女方相約情郎往旺角豉油街及渡船街交界一間酒店短聚，丈夫得悉妻子疑紅杏出牆，近零時到酒店房間捉姦攤牌。夫婦在房間內發生激烈爭執，女方見丈夫致電召來十多名大漢後，也即時召集一批救兵，雙方逾二十人在酒店外晒馬，有人手持疑利刀武器叫囂。兩陣劍拔弩張，一場江湖大廝殺如箭在弦，場面有如黑幫電影橋段。



有途人見狀報警，多名警員接報趕至，見現場有大批人聚集，召來一隻警犬協助鎮壓場面。現場消息稱，警方到場前，涉案女事主聞風離開，部份人亦逃去。



警員在酒店外截獲十六名大漢，各人年齡介乎二十九至五十歲，疑屬於兩幫敵對份子。



警員調查期間，發現一輛可疑私家車停在附近，車上一名四十六歲男子神色有異，搜查後，在車上檢獲十一把利刀及兩柄鐵錘，疑與案有關。其後以涉嫌非法集結將該十六人拘捕，連同檢獲武器一併帶署，其中私家車四十六歲姓李司機，另涉嫌藏有攻擊性武器被捕；被捕十六人昨晚仍被警方扣留調查，案件交由旺角警區刑事調查隊第四隊跟進。警方相信，已制止一場涉及兩幫人的江湖血腥風暴。