﻿國安法或最重囚終身﻿﻿人大常委最快明通過﻿

全國人大常委會昨日起一連三日在北京開會，議程包括《港區國安法》。獲邀列席的港區人大代表葉國謙表示，草案獲人大常委一致支持，他指看過具體條文，認為應有刑罰最高或至終身監禁的阻嚇性。一般預料，人大常委會將於本周二表決通過草案。



人大常委會昨早在北京人民大會員開幕，是本月內第二次開會。新華社報道，會議由委員長栗戰書主持，人大法工委主任、基本法委員會主任沈春耀作出《港區國安法》草案審議結果的報告，但報道沒透露條文內容，以及會否在周二閉幕當日表決。



葉國謙表示，草案獲出席及負責審議的人大常委一致支持，相信已列入表決議程。同時，沈春耀在會上指，這段時間從不同渠道了解社會各界對草案的意見，會對草案進行兩方面的修改。但葉國謙續指，現階段不便透露詳情。



沈春耀：作兩方面修改



葉國謙說，看過具體條文，形容在美國國安條例中，叛亂的刑罰可至終身監禁，因此《港區國安法》應有類似阻嚇性，而條文充份表達了這方面的回應。此外，條文列明在三種情況下，中央可啟動機制，行使國安案件的管轄權，但他沒進一步說明。



同樣列席的港區人大代表吳秋北亦指，委員在分組會議上對草案的意見一致，若大會一致認為草案成熟，相信將提請表決。港區人大代表黃均瑜認為，國安法最高刑罰可至終身監禁的安排合理，強調法例要有阻嚇力。香港基本法委員會副主任譚惠珠期望，國安法能讓香港「二次回歸」，糾正香港一些人的錯誤價值觀。



央視報道，與會人士普遍認為，憲法和法律委員會提出的草案二次審議稿及審議結果報告，充份研究了香港社會各界的意見，體現全國人大有關決定的精神。



此外，國際特赦組織發聲明指，除非有保障人權的措施作為基礎，否則國安法將令所有港人面臨被任意拘留及不公平審訊的風險。



