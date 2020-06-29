晚上逾50人被捕包括區議員 ﻿市民油麻地反國安法﻿﻿警出椒驅散﻿

數以百計市民響應網上號召，在油麻地港鐵佐敦站近一間百貨公司外聚集，反對港區國安法，並沿彌敦道步行往旺角，有人一度行出馬路。大批警員沿途在附近一帶戒備，並一度截查可疑人物及舉藍旗警告，其間一度出現混亂，警方施放胡椒噴霧驅散，至晚上有逾五十人被捕，當中包括有區議員。



警方表示，下午約三時，有人群在港鐵佐敦站出口，沿彌敦道步行前往油麻地方向，其間有人叫囂及喊口號，更一度行出馬路。警方在油麻地甘肅街近加士居道附近向人群舉起藍旗及發出警告，指出他們有可能觸犯《公安條例》下有關未經批准的集結的罪行。



警方一度在甘肅街拉起封鎖線，其後在登打士街截查部份市民，不准他們行向旺角。警方在登打士街及彌敦道，截查大批人，包括穿急救背心人士及區議員，防暴警員又在西洋菜南街，要求檢查傳媒的證件及着市民離開，雙方一度口角，有防暴警察跌倒，警方施放胡椒噴霧驅散，場面一度混亂。有未滿十六歲的學生記者被警員截停後要求離開。



事後警方在旺角多處地點截查多人，有遊行人士及市民被拘捕帶上旅遊巴載走，當中亦有身穿急救員反光背心者，事件中警方稱拘捕五十三人。油尖旺區議員林兆彬事後在社交媒體發文指，警方於旺角登打士街及彌敦道交界拘捕四十一男十二女，涉嫌非法集結被捕。據悉被捕者包括林兆彬及東區區議員徐子見。至晚上約八時，在旺角彌敦道一帶聚集市民陸續散去，部份市民前往紅磡警署聲援被捕的區議員。



東角道電箱檢膠管鐵釘



另外，警方指昨午四時許，在銅鑼灣近東角道一個電箱旁，檢獲兩個由塑膠管穿起多支鐵釘，疑用作刺穿車胎的工具。



