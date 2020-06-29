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﻿行山翁﻿﻿抄捷徑爬繩登坡跌死﻿

2020-06-29 列印
■深井汀九村男子上山墮引水道，送院後證實死亡。
■男子攀繩失足，警方到場調查。
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　　荃灣發生行山漢抄捷徑上山失足跌死意外，一名男子昨午與友人在汀九村行山，疑貪節省三十分鐘路程，冒險抄捷徑沿引水道山坡游繩攀爬十米高斜坡，豈料失足墮坡頭部重創，送院後返魂乏術。

　　昨午十二時許，六十八歲姓陳男子與友人往汀九村一帶行山，兩人沿引水道至一條窄長瀑布腳底，發現山坡上安裝有一條白         色粗尼龍繩，相信是早前行山人士方便上落山遺下，他疑欲走捷徑，省回登山約三十分鐘路程到山坡上觀賞一個水潭，冒險攀繩登約高十米山坡峭壁。消息稱，事主游繩而上至接近坡頂時突然失手，墮回引水道旁石壆，頭部重傷昏迷，友人報警。警方及消防員趕抵救起傷者，惜送抵醫院後搶救無效死亡。警方調查後相信案件無可疑，列行山人士意外，並通知死者家人善後。

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