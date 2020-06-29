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陳家駒親證已棄保潛逃

2020-06-29 列印
■陳家駒在社交網站承認已棄保潛逃。
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　　去年涉參與非法集結的香港學生獨立聯盟召集人陳家駒，已棄保潛逃。他昨在社交網站表示，《港區國安法》通過後，可預期一大群政治人物被捕，並可能即時監禁不獲保釋。

　　現年三十歲的陳家駒去年六月十日因非法集結罪被捕，控方曾要求法庭禁止離境，但遭法官拒絕。保釋期間，陳家駒每周需要到秀茂坪警署報到一次，但六月四日並無按時到警署報到，之後被揭發已乘飛機前往荷蘭。

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