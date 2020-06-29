﻿引誘女童至僻靜地 ﻿﻿「借筆色魔」現彩虹﻿邨

黃大仙彩虹邨出現「借筆色魔」。一名小學女童日前放學被色魔以借筆為由，誘至一個僻靜地方企圖性騷擾及侵犯，幸好女童機警立即離開及告知家人。有區議員獲市民投訴得悉，上載該色魔截圖提醒家長及街坊小心色魔。



受害女童就讀小學三年級，其姓胡父親表示，本月二十四日下午一時許，其女兒放學後獨自返家，途經金漢樓與金碧樓附近街頭時，一名陌生漢突然趨近她聲稱要借鉛筆。女童沒有戒心將筆借給對方，疑人取筆後即轉身離開，女兒遂尾隨對方欲將筆取回。



疑人將女童誘騙至紅萼樓對開公園後，坐在一櫈上，問追至的女事主：「你今日有沒有戴胸圍？」她聞言感到不安立即離開，返回家中告知母親。胡稱，他翌日凌晨放工回家獲悉邨內有色魔出沒於是報警，並於端午節循女兒出事途徑追尋，向邨內商戶尋找閉路電視片段，終在一間水族館及議員辦事處尋獲涉案色魔的閉路電視片段，經女兒辨認相信是「借筆色魔」。疑人年約三十至四十歲，案發時穿黃色上衣及背斜孭袋。



胡事後將懷疑色魔的截圖上載到各大社交平台，讓其曝光令大眾有所警惕。他不滿邨內大部份隱蔽地方沒閉路電視，肇事紅萼樓「天眼」損壞無法發揮作用，希望房署作出改善。有區議員透露，他事後已就事件要求房署加強保安巡邏，並翻查閉路電視紀錄，追查疑人是否涉及其他違法行為，提醒家長要小心照顧兒童，不要輕易信任陌生人。



對於邨內出現色魔，育有一名十歲女兒的居民林先生表示擔心，指邨內不止一次發生風化案，曾有露體狂徒被警方拘捕。