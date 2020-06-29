孕婦接種百日咳疫苗 下月起成恆常服務

香港書展下月十五日開幕，一眾書迷興奮嗎？ 連買賣都是「搵真銀」的內地廣交會也改為網上舉行，主要服務市民的香港書展卻勇於以實體方式進行，還有數以百計的活動，似有不爆場不罷休之勢，難道他們深諳市民未能出外旅遊的寂寞嗎？ 今年書展的主題是「心靈勵志」，希望市民能培養健康積極的生活態度，實踐身心健康的豐盛人生，主辦機構訂定這主題實在用心良苦。讓人學習逆境自強已不易，要教曉人「心靈勵志」的難度更高，因為大多數人都需要心理滿足，之後才能發展到更高層次的心靈提升。但當現實環境太痛苦，心靈和肉體都不容易承受時，原始的靈性覺醒反而是出路。 全球主要宗教都源於惡劣的生活環境，例如西藏在艱苦的環...

2020-06-29