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孕婦接種百日咳疫苗 下月起成恆常服務

2020-06-29 列印
孕婦接種百日咳疫苗 下月起成恆常服務
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　　本港百日咳呈報個案上升，衞生署昨公佈，七月二日起在轄下的母嬰健康院為本港孕婦推行百日咳疫苗接種計劃，作為產前護理的恒常服務，會向懷孕二十六至三十四周的孕婦提供疫苗接種。計劃啟動後首兩個月，懷孕三十五周或以上及未接種百日咳疫苗的孕婦亦可參與。發言人指，透過接種百日咳疫苗，孕婦將在分娩前製造抗體並傳遞予胎兒，直接保護初生嬰兒免於感染百日咳。發言人強調注射百日咳疫苗對孕婦及胎兒十分安全，孕婦注射疫苗後除了注射處可能出現輕微腫痛外，一般並無其他副作用。

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