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工聯會倡撥健康碼配額予緊急需要者

2020-06-29 列印
　　港府於二月初起，規定內地入境人士必須強制隔離檢疫兩星期。一批居住於內地的港人長者因無法定期回港覆診，導致身心面臨壓力。工聯會期望政府能撥出部份健康碼名額予病患者及送殯人士等。

　　政府準備推出健康碼計劃，指定人士只要在接受核酸檢測後需出示該碼便能豁免強制檢疫。但工聯會理事長黃國指該計劃側重經濟活動，希望政府能撥出一定名額予有特殊安排需要的人士，如送殯、家人做手術以及有醫療需要患者，同時降低檢測費用。工聯會副秘書長曾志文指政府在二月初委託公聯會提供寄藥服務予內地有需求者，至今服務一萬一千三百人；隨著封關時間漸長，原有的四百個名額已供不應求，希望政府可增加名額。謝先生指妻子搬到廣州省居住約一年多照顧孫兒，本身有長期病患、有心血管病和要食降血壓藥，原本每三個月覆診一次，但已半年沒有回港覆診，本月也因受名額規定無法寄送藥物，望能獲取健康碼後回港覆診。

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