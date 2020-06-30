升旗禮不設公眾席 情報顯示有炸彈陰謀 4000警力 嚴防7.1突襲

今天全國大人常委會將在北京通過《港區國安法》，明天七月一日是香港回歸二十三周年，有網民發起七‧一遊行，警方如臨大敵，據悉將部署至少四千警力應對任何突發事故，昨日起動員在金鐘、灣仔一帶戒備。同時，有消息指出，警方有情報顯示，一名被視為高度危險的男子，疑在七‧一當天策動炸彈襲擊，已作內部通傳，警員遇上可疑物品，必須小心處理。



政府昨日表示，七月一日上午八時將在灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式，特首林鄭月娥和政府高層官員將會出席。考慮近日的公共衞生風險，升旗儀式不設立公眾觀禮區。儀式中，警察樂隊將會奏樂，並由歌唱家陳永和黃華裳領唱國歌，特區政府紀律部隊會在空中和海上敬禮。當天安排未有如往年般提及有學校合唱團獻唱國歌等活動。



升旗儀式後，政府會在灣仔會議展覽中心舉行慶祝酒會，特首會為酒會主禮。警方及運輸署因應兩個活動實施特別交通安排，其中部份措施昨晨開始，封閉博覽道及附近道路，部份行車線亦須改道。



會展封路 立會關閉



民陣及多名民主派區議員分別申請七月一日遊行，均被警方反對。但不少網民繼續號召，七‧一下午二時在維園集合，然後遊行至金鐘添美道，以「堅持五大訴求」，並反抗國安法。有專頁標明遊行屬「高風險活動」，叮囑參與者要保護自己。



此外，有消息稱，一名綽號「細鬼」的三十五歲陳姓男子，被警方列為高度危險人物，有情報顯示他或在七一當日策動炸彈襲擊，警方已內部通知在街上巡邏的警員，留意可疑人士，遇上可疑物品，必須小心處理。



有消息指，警方當日將部署至少四千警力，並調動六大總區應變部隊，應付可能出現的衝突場面。由昨日凌晨起，警方在灣仔北、立法會、政總附近架設大型水馬，有軍裝警員在附近一帶巡邏戒備。消息指，若警力充足，警方會採取「及早介入」的方式處理示威，但若然示威者太多，則優先處理有安全及秩序風險的地方。因應人大常委會今日很可能通過國安法，警方將密切留意網上的動態，作出應變。



另一方面，去年七一遭受暴力示威者嚴重破壞的立法會大樓，將於今晚八時起關閉，直至本周四早上七時才重開。