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美股中段升386點

2020-06-30 列印
　　美國股市經過上周大跌之後，本周首個交易日早段稍為喘定，杜指中段報二五四○一點，升三百八十六點；納指則報九八三六點，升七十九點。滙控美國預託證券價格見三十六點五七港元，升零點五二港元；騰訊則見四百八十六點一九港元，升零點一九港元。紐約期金報每盎司一千七百八十三美元，升二點七美元；紐約期油則報每桶三十九點一六美元，升零點六七美元。
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