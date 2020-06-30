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中國反擊制裁 限制美官員簽證

2020-06-30 列印
　　美國國務卿蓬佩奧宣佈將對損害香港高度自治的現任及前任中國官員實施簽證限制，中方昨天反制，宣佈對涉港問題上表現惡劣的美方人員實施簽證限制。

　　外交部發言人趙立堅斥責美方通過所謂制裁，阻撓中方推進港區國安法立法的圖謀，是絕對不會得逞的，他強調香港國家安全立法問題純屬中國內政，任何外國無權干涉，重申中國政府維護國家主權、安全、發展利益，貫徹一國兩制方針及反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。

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