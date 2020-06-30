外交部發言人趙立堅斥責美方通過所謂制裁，阻撓中方推進港區國安法立法的圖謀，是絕對不會得逞的，他強調香港國家安全立法問題純屬中國內政，任何外國無權干涉，重申中國政府維護國家主權、安全、發展利益，貫徹一國兩制方針及反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。
中國反擊制裁 限制美官員簽證
外交部發言人趙立堅斥責美方通過所謂制裁，阻撓中方推進港區國安法立法的圖謀，是絕對不會得逞的，他強調香港國家安全立法問題純屬中國內政，任何外國無權干涉，重申中國政府維護國家主權、安全、發展利益，貫徹一國兩制方針及反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。
升旗禮不設公眾席 情報顯示有炸彈陰謀 4000警力 嚴防7.1突襲
今天全國大人常委會將在北京通過《港區國安法》，明天七月一日是香港回歸二十三周年，有網民發起七‧一遊行，警方如臨大敵，據悉將部署至少四千警力應對任何突發事故，昨日起動員在金鐘、灣仔一帶戒備。同時，有消息...
2020-06-30
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中國戰機頻現邊境疑建軍事設施
中印邊境衝突緊張局勢繼續燃燒。有印媒報道指，由於中國戰機頻現該地區上空，又懷疑中方想建軍事設施，印軍已在拉達克地區部署防空導彈系統抗衡。同時印度國內反華情緒持續，在首都新德里再有示威者周六焚燒中國貨，...
2020-06-29
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不敵疫情經營困難 北海道雪之美術館結業
新冠肺炎疫情重創全球經濟，很多「較冷門」的觀光景點都出現「倒閉潮」。北海道著名旅遊景點旭川雪之美術館宣佈，因疫情令旅客大減，將於本月底結業。網民大感可惜，已無緣再訪。 位於北海道旭川市的「雪之美術館」是以白雪結晶為主題，展現雪的自然之美。館內有裝飾着雪花圖案的彩色琉璃房間和六角形螺旋樓梯，讓人彷彿置身於夢幻世界裏。據日媒引述經營美術館的婚禮服務公司表示，疫情令遊人驟降，經營狀態變得非常困難，於是決定放棄繼續營運雪之美術館，將於本年六月三十日起生效。據報，在疫情前的冬季，每年每天約有三百人來訪，在二○一九年更創紀錄的十萬人參觀。不過在今年二月的訪客人數不到一百人，旅行團及...
2020-06-29
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飽覽維港海景 瓊峰園沉實和諧優雅長廳
北角半山老牌豪宅瓊峰園，大部份單位均以大戶開則。是次參觀的高層4房1套放盤，實用面積2379方呎，大廳四正闊落，並以木系及白色主調，洋溢出溫馨暖意，站於露台，可飽覽北角市中心及對出維港海景。 ...
2020-06-30
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波音獲批認證測試利好 樓價急升 杜指彈580點
全球多國新冠病毒疫情反彈，但受惠波音獲批關鍵認證測試，加上樓價指數急彈，帶動杜指漲逾400點。杜指早段報25476點，升461點；標普500指數報3045點，升36點；納指報9851點，升94點。 ...
2020-06-30
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DC勢蓋叛將 馬體歎和「塞」
基沙文上年夏天離開馬德里體會轉投巴塞隆拿，但未能與球隊攻擊皇牌美斯擦出火花，更盛傳與後者不和。相反其昔日拍檔迪亞高哥斯達復賽以來單獨攻堅即浴火重生。今晚西甲兩人於巴塞主場相遇，哥斯達勢證明單箭頭更自在，博牀單軍不敗開和。（Now632台周三凌晨4:00直播） 基沙文和迪亞高哥斯達今季拆夥後，馬體會曾嘗試安排後者與艾華路莫拉達合作攻堅，去夏由賓菲加來投的新星祖奧菲歷斯則從後支援，惟這個雙中鋒組合效果差勁，哥斯達在合作期間只有兩個西甲入球。他還在十一月因椎間盤突出要接受手術，休養至三月初才康復，但復出後不久聯賽又因新冠肺炎疫情而被逼暫停。 改單箭頭浴火重生 在西甲復賽後...
2020-06-30
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編輯嚴選 夏日彩妝新品
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
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Think Big女神與AV女優經理人合作 邱晴唔賣34吋半胸賣得意
2017年，當年17歲的邱晴（Mandy）參選港姐，雖然5強止步，但落選後即簽約無線擔任兒童節目《Think Big天地》。憑着甜美笑容、5呎7吋半身高、34吋半上圍及42吋長腿，Mandy獲網民力推...
2020-06-30
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社論——綠置居出「爛樓」 必須問責
房委會推出「綠置居」計劃，協助市民置業，樓價以市價打折，成為搶手貨，申請抽籤者眾。但俗語有云︰「平未必好」，竟然應驗在長沙灣「綠置居」麗翠苑，部份新業主揭發建屋質素甚差，昨天趁房委會接待新一期「綠置居」的中籤者揀樓，到售樓處「踩場」請願。事件亦喚起公眾對「綠置居」質素的關注。 一直以來，綠置居質素比一般公屋好，這也是作為業主的基本期望，然而入伙十個月的麗翠苑問題多多，多個單位漏水，部份公共設施使用不久損壞，污水橫流，垃圾無人清理，衞生環境差劣，成為一眾新業主的噩夢，他們多次請願，狠批建屋用料參差，又不滿房委會懶理屋苑管理混亂，有人對購得「綠置居」大感後悔，形容「買了一間爛屋...
2020-06-30
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馬場浮世繪——澳洲名氣馬昨抵港服役
昨晚有二十四匹澳洲自購馬和自購新馬抵港，不乏名氣大及賽績良好之輩，其中一駒英文名叫Chenier，之前隸屬高多芬集團，曾於今年二月份的一級賽澳洲堅尼跑第四，來港後會由方嘉柏訓練。另外一匹叫Ima Single Man的自購馬，來港前在西澳洲兩戰全勝，包括贏二級賽Karrakatta Plate，今後會由告東尼訓練。 馬場浮世繪
2020-06-30
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