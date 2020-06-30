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N無津貼料27萬人受惠

2020-06-30 列印
　　政府早前宣佈透過關愛基金為非公屋、非綜援的低收入住戶發放兩輪一次過生活津貼（俗稱「N無津貼」），為時隔四年再派發。勞福局局長羅致光表示，津貼由七月二日起接受申請，於遞交申請日起計兩個月內發放，料逾二十七萬人受惠。

　　他表明無意將「N無津貼」恒常化，一人住戶有四千五百元、兩人住戶九千，至五人或以上住戶有一萬五千五百元。

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