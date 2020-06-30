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友善野豬巴士站「問路」？

2020-06-30 列印
友善野豬巴士站「問路」？
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　　網友前日在facebook「西環變幻時」上載一段約十五秒短片，聲稱一隻野豬闖入西環巴士總站，並在車長休息室外停留不肯離開。片中顯示一隻長約一米野豬，站在車長休息室門外，並不怕人，表現友善。多名車長在其身旁走過，牠亦未有逃走或襲擊人。有搞笑網民看罷短片留言稱野豬要搵工，「想見工呀」。亦有留言指牠「想問下路搭咩車，係咪免費唔收錢」。

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