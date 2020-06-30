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﻿「綠置居」揀樓﻿﻿最平81萬做業主﻿

2020-06-30 列印
■有「綠置居」業主到場抗議。
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　　房委會以市價四九折出售的新一期「綠置居」，昨日起邀請中籤者揀樓。柴灣蝶翠苑最平近九十八萬元有交易，青衣青富苑最平單位只需付八十一萬七千七百元便可做業主。

　　這期「綠置居」包括柴灣蝶翠苑及青衣青富苑共約三千七百個單位，以及長沙灣麗翠苑十四伙貨尾單位。有心儀青富苑的揀樓市民指明白屋苑原為公屋項目，故有心理準備設施只會是公屋質素。另有選購青富苑大單位的市民指，樓價為市價四九折，若以同樣價錢，在私人市場根本買不到大面積單位，對中籤感到很開心。但有「綠置居」業主到場抗議，批評房委會項目用料差，以之前的「綠置居」項目長沙灣麗翠苑為例，入伙至今十個月，多個單位漏水，有單位更兩度糞水倒灌。麗翠苑業主梁先生說時一度哽咽，指管理費每呎約一點四三元，但環境衛生差兼有鼠蹤。

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