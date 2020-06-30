這期「綠置居」包括柴灣蝶翠苑及青衣青富苑共約三千七百個單位，以及長沙灣麗翠苑十四伙貨尾單位。有心儀青富苑的揀樓市民指明白屋苑原為公屋項目，故有心理準備設施只會是公屋質素。另有選購青富苑大單位的市民指，樓價為市價四九折，若以同樣價錢，在私人市場根本買不到大面積單位，對中籤感到很開心。但有「綠置居」業主到場抗議，批評房委會項目用料差，以之前的「綠置居」項目長沙灣麗翠苑為例，入伙至今十個月，多個單位漏水，有單位更兩度糞水倒灌。麗翠苑業主梁先生說時一度哽咽，指管理費每呎約一點四三元，但環境衛生差兼有鼠蹤。
「綠置居」揀樓最平81萬做業主
這期「綠置居」包括柴灣蝶翠苑及青衣青富苑共約三千七百個單位，以及長沙灣麗翠苑十四伙貨尾單位。有心儀青富苑的揀樓市民指明白屋苑原為公屋項目，故有心理準備設施只會是公屋質素。另有選購青富苑大單位的市民指，樓價為市價四九折，若以同樣價錢，在私人市場根本買不到大面積單位，對中籤感到很開心。但有「綠置居」業主到場抗議，批評房委會項目用料差，以之前的「綠置居」項目長沙灣麗翠苑為例，入伙至今十個月，多個單位漏水，有單位更兩度糞水倒灌。麗翠苑業主梁先生說時一度哽咽，指管理費每呎約一點四三元，但環境衛生差兼有鼠蹤。
升旗禮不設公眾席 情報顯示有炸彈陰謀 4000警力 嚴防7.1突襲
今天全國大人常委會將在北京通過《港區國安法》，明天七月一日是香港回歸二十三周年，有網民發起七‧一遊行，警方如臨大敵，據悉將部署至少四千警力應對任何突發事故，昨日起動員在金鐘、灣仔一帶戒備。同時，有消息...
2020-06-30
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中國戰機頻現邊境疑建軍事設施
中印邊境衝突緊張局勢繼續燃燒。有印媒報道指，由於中國戰機頻現該地區上空，又懷疑中方想建軍事設施，印軍已在拉達克地區部署防空導彈系統抗衡。同時印度國內反華情緒持續，在首都新德里再有示威者周六焚燒中國貨，...
2020-06-29
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不敵疫情經營困難 北海道雪之美術館結業
新冠肺炎疫情重創全球經濟，很多「較冷門」的觀光景點都出現「倒閉潮」。北海道著名旅遊景點旭川雪之美術館宣佈，因疫情令旅客大減，將於本月底結業。網民大感可惜，已無緣再訪。 位於北海道旭川市的「雪之美術館」是以白雪結晶為主題，展現雪的自然之美。館內有裝飾着雪花圖案的彩色琉璃房間和六角形螺旋樓梯，讓人彷彿置身於夢幻世界裏。據日媒引述經營美術館的婚禮服務公司表示，疫情令遊人驟降，經營狀態變得非常困難，於是決定放棄繼續營運雪之美術館，將於本年六月三十日起生效。據報，在疫情前的冬季，每年每天約有三百人來訪，在二○一九年更創紀錄的十萬人參觀。不過在今年二月的訪客人數不到一百人，旅行團及...
2020-06-29
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飽覽維港海景 瓊峰園沉實和諧優雅長廳
北角半山老牌豪宅瓊峰園，大部份單位均以大戶開則。是次參觀的高層4房1套放盤，實用面積2379方呎，大廳四正闊落，並以木系及白色主調，洋溢出溫馨暖意，站於露台，可飽覽北角市中心及對出維港海景。 ...
2020-06-30
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波音獲批認證測試利好 樓價急升 杜指彈580點
全球多國新冠病毒疫情反彈，但受惠波音獲批關鍵認證測試，加上樓價指數急彈，帶動杜指漲逾400點。杜指早段報25476點，升461點；標普500指數報3045點，升36點；納指報9851點，升94點。 ...
2020-06-30
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DC勢蓋叛將 馬體歎和「塞」
基沙文上年夏天離開馬德里體會轉投巴塞隆拿，但未能與球隊攻擊皇牌美斯擦出火花，更盛傳與後者不和。相反其昔日拍檔迪亞高哥斯達復賽以來單獨攻堅即浴火重生。今晚西甲兩人於巴塞主場相遇，哥斯達勢證明單箭頭更自在，博牀單軍不敗開和。（Now632台周三凌晨4:00直播） 基沙文和迪亞高哥斯達今季拆夥後，馬體會曾嘗試安排後者與艾華路莫拉達合作攻堅，去夏由賓菲加來投的新星祖奧菲歷斯則從後支援，惟這個雙中鋒組合效果差勁，哥斯達在合作期間只有兩個西甲入球。他還在十一月因椎間盤突出要接受手術，休養至三月初才康復，但復出後不久聯賽又因新冠肺炎疫情而被逼暫停。 改單箭頭浴火重生 在西甲復賽後...
2020-06-30
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編輯嚴選 夏日彩妝新品
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
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Think Big女神與AV女優經理人合作 邱晴唔賣34吋半胸賣得意
2017年，當年17歲的邱晴（Mandy）參選港姐，雖然5強止步，但落選後即簽約無線擔任兒童節目《Think Big天地》。憑着甜美笑容、5呎7吋半身高、34吋半上圍及42吋長腿，Mandy獲網民力推...
2020-06-30
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社論——綠置居出「爛樓」 必須問責
房委會推出「綠置居」計劃，協助市民置業，樓價以市價打折，成為搶手貨，申請抽籤者眾。但俗語有云︰「平未必好」，竟然應驗在長沙灣「綠置居」麗翠苑，部份新業主揭發建屋質素甚差，昨天趁房委會接待新一期「綠置居」的中籤者揀樓，到售樓處「踩場」請願。事件亦喚起公眾對「綠置居」質素的關注。 一直以來，綠置居質素比一般公屋好，這也是作為業主的基本期望，然而入伙十個月的麗翠苑問題多多，多個單位漏水，部份公共設施使用不久損壞，污水橫流，垃圾無人清理，衞生環境差劣，成為一眾新業主的噩夢，他們多次請願，狠批建屋用料參差，又不滿房委會懶理屋苑管理混亂，有人對購得「綠置居」大感後悔，形容「買了一間爛屋...
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馬場浮世繪——澳洲名氣馬昨抵港服役
昨晚有二十四匹澳洲自購馬和自購新馬抵港，不乏名氣大及賽績良好之輩，其中一駒英文名叫Chenier，之前隸屬高多芬集團，曾於今年二月份的一級賽澳洲堅尼跑第四，來港後會由方嘉柏訓練。另外一匹叫Ima Single Man的自購馬，來港前在西澳洲兩戰全勝，包括贏二級賽Karrakatta Plate，今後會由告東尼訓練。 馬場浮世繪
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