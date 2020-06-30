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第二輪保就業名單公佈 六福獲補貼4366萬最多

2020-06-30 列印
■第二批已領取工資補貼的僱主名單中，獲得最多補貼的是六福集團。
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　　保就業計劃秘書處昨公佈第二批已領取工資補貼的僱主名單，涉及逾三萬三千名僱主，當中九成八為聘請不足五十名僱員的中小微企，涉及的工資補貼額約六十五億元，逾二十八萬名受薪僱員受惠。獲得最多補貼的是六福集團，資助額僅次於首批名單中的養和及時裝零售商I.T，達四千三百六十六萬元，承諾僱用約一千五百人。

逾28萬打工仔受惠

　　今次獲資助額第二高是飲食業的祖遇唐控股有限公司，有超過四千二百萬元津貼，有近二千名員工。城市護衛有限公司獲逾三千九百萬元資助，涉及約一千七百名員工。

　　旅行社方面，東瀛遊及新華旅遊分別獲批約一千二百萬元和約六百六十萬元，承諾僱用逾五百及約三百人。多間私家醫院亦有上榜，包括港怡醫院獲批逾三千萬元、明德醫院獲批近八百萬元及播道醫院獲批六百七十萬元。

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