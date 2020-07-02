銅鑼灣堵路縱火撬地磚 7‧1示威370人被捕 十涉違《港國安法》

《港區國安法》昨天生效第二日，也是香港回歸二十三周年，大批市民無視警方反對集會及遊行申請，中午起在銅鑼灣及灣仔一帶聚集，有示威者堵路和縱火，警方出動水炮車及裝甲車驅散，一度發射催淚彈及胡椒球彈。遊行開始前，警方在銅鑼灣拘捕一名袋中藏有「香港獨立」旗幟的男子，他成為首名涉違反國安法的被捕者。截至昨晚十時共有三百七十人被捕，當中十人涉違反《港區國安法》。



一批人昨早欲由灣仔修頓球場遊行往金紫荊廣場，被警方截停搜查後獲放行，其間警方首次舉起紫旗警告，上面寫上：「這是警方發出的警告，你們現在展示旗幟或橫額或叫喊口號或其他行為，有分裂國家或顛覆國家政權等意圖，有可能構成港區國安法的罪行，可能會被拘捕或刑事檢控。」



昨午約一時半，銅鑼灣百德新街一帶有人群集結，警方截查一名可疑男子，在他身上搜獲一幅寫有「香港獨立」字句的旗幟，把他拘捕，成為首名涉違反《港區國安法》的被捕者。消息指，警方留意到他的「香港獨立」旗幟上寫有「No To」及「不要」的字眼，根據指引明示或暗示都可能構成犯罪行為。其後再有三名女子被搜出寫有「民族自強 香港獨立」、「香港獨立」等標語，同涉違反國安法被捕。



警首度出示紫旗警告



至昨午約二時，立法會議員尹兆堅涉使用大聲公被警員噴胡椒噴霧制服及拘捕。三時半過後，大批示威者在軒尼詩道、波斯富街及維園對開高士威道掘起地磚，以及用雜物堵路，有人放火燒雜物，且一度在路面佈傘陣與防暴警對峙，警方先後多次施放催淚彈及射胡椒球彈驅散。其間有暴力示威者駕車衝向警方防線及用利器刺傷警員。至晚上九時，警方仍在銅鑼灣一帶展開驅散行動。



警方稱，截至昨晚十時，一共拘捕逾三百七十人，當中十人涉違反《港區國安法》被捕，其餘被捕人分別涉嫌非法集結、公眾地方行為不檢、瘋狂駕駛和管有攻擊性武器等。



