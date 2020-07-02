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林鄭稱過去一年 為40年來最大考驗

2020-07-02 列印
　　昨天是本港回歸中國二十三周年，政府早上八時在金紫荊廣場舉行升旗禮，其後在會展舉行慶祝回歸酒會。特首林鄭月娥在酒會致辭時，聲音一度帶顫抖，她指過去一年是其四十年公務生涯中最嚴峻的考驗，承受對其前所未有的攻擊，亦對香港的前景深感擔憂，她感謝中央一直的信任，親友的愛護及同事的支持，令她相信艱難的日子總會過去，風雨後一定會再見彩虹。同樣地，香港經歷過一年的政治和社會動盪，定會否極泰來。

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