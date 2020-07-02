鄭若驊：嚴重違港國安法 或終身喪失政治參選權

《港區國安法》前晚十一時正式生效。特首林鄭月娥昨會見傳媒時表示，對於能在六月內先後通過《國歌法》及《港區國安法》感到非常欣慰。至於違反法例者會否喪失政治參選權，律政司司長鄭若驊明言若罪行嚴重，有機會被視為終身喪失權利。



林鄭月娥昨率領律政司司長鄭若驊及保安局局長李家超會見記者，講解《港區國安法》內容。對於有立法會選舉參選人表明反對《港區國安法》能否入閘，林鄭月娥說是由選舉主任決定，提名時要申報擁護《基本法》及效忠香港特區，不是以某件事或說了某句話就喪失資格。但新法例中未訂明喪失政治權利的時限，鄭若驊指因應罪行嚴重性，「應該可以被視為是終身（喪失資格）的情況」。



若有議員在立法會上「拉布」是否違法，鄭若驊表示，如其行為目的旨在「顛覆國家政權」方屬犯罪，但前提要看有否「武力」元素；若有市民高叫「光復香港」等口號會否違反法例，鄭若驊稱要整件事來看，客觀上是否違反顛覆國家政權，要視乎證據能否證明其犯罪意圖。



林鄭：港有機會由亂變治



不少人關注在勾結外國或境外勢力危害國家安全罪中，引發對中央或特區政府的憎恨並可能造成嚴重後果，「憎恨」定義為何，鄭若驊指涉及為外國機構竊取剌探國家機密，不可以單看條文後半段的「憎恨」，而要整條條文解讀。



林鄭月娥表示，《港區國安法》為何要在國家層面立法，市民心知肚明，她不點名批評有議員阻撓內會運作，影響本地立法工作；而《港區國安法》的通過可以令香港有機會由亂變治，但她承認政府有做得不好地方需要改善，又指「一國兩制」在過去二十三年出了問題，「好多人都有責任」。



