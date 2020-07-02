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國安公署不受港管轄 鄭若驊：須守本地法律

2020-07-02 列印
　　林鄭月娥指出，《港區國安法》相關工作的經費及人員編制經行政長官批准後，經財政司司長從一般收入帳目中撥出，不經現行法律規管。條文列明駐港國安公署在執行職務時不受特區管轄，鄭若驊指第五十條同時列明公署人員須遵守香港法律，所以不受香港管轄，不等於公署人員毋須依法。被問到如有疑犯涉嫌違反《港區國安法》或會被帶回內地受審，會否有機會被判死刑，鄭若驊坦言這問題已超出香港的管轄範圍，不是香港可以干預。

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