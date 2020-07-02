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大律師公會憂損港人自由權利與司法獨立

2020-07-02 列印
　　民主派會議召集人陳淑莊昨表示，《港區國安法》不用經由特區政府及立法會審理，而且凌駕於本地法律及《基本法》，甚至已為《基本法》釋法。她舉例《基本法》只限制被刑事定罪的人，五年內不能參選立法會，但違反《港區國安法》是永久禁止參選，等同永久剝奪政治權利。民主黨涂謹申形容，《港區國安法》的落實等於「一國兩制」已完結。

　　此外，大律師公會昨發表聲明，憂慮港區國安法侵蝕高度自治，損害司法獨立及港人基本自由權利。公會指國安法四項罪行中，分裂及顛覆罪涉及非暴力等行為，可能損害言論自由或限制傳媒批評政府；恐怖主義及勾結外國勢力的定義亦模糊。公會又批評法例容許部份案件在內地審訊，難以確保被告權利及獲得公平審訊。條例的多項規定，包括行政長官指定法官、可取消陪審團、駐港國安公署決定不容司法覆核等，都會損害司法獨立。

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