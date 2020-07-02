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300萬持BNO港人及家屬 留英工作五年後准入籍

2020-07-02 列印
■英相約翰遜表示，會允許三百多萬持BNO護照的港人及家屬到英國居留。
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　　就香港實施《港區國安法》，英國政府指會允許三百多萬名合資格申領英國國民（海外）護照（BNO護照）的港人及家屬到英國居留，將容許港人在英國工作五年後，第六年允許申請入籍，作為對北京的反制措施。

27國指國安法破壞港自治

　　英國及澳洲等二十七個國家在人權理事會發表聯合聲明，指《港區國安法》破壞香港的高度自治、權利及自由；美國國務卿蓬佩奧形容香港經歷悲傷的一天，將中止香港所獲得的特殊待遇，並警告美國會有新的反制措施。而歐盟亦發表聲明表示嚴重關切。

　　在北京，外交部發言人趙立堅指昨天是蓬佩奧之流特別難受的日子，趙稱古巴代表五十三個國家在人權理事會共同發言，歡迎中國通過《港區國安法》，指絕大多數國家理解和尊重中方維護國家安全的努力。

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