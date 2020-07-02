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港設維護國安委會 決定不受司法覆核

2020-07-02 列印
　　根據《港區國安法》，特區政府將成立維護國家安全委員會，由行政長官擔任主席，成員包括由中央指派的顧問提供意見，三名司長、保安局局長及警務處處長等，委員會負責分析研判香港國安形勢，推進維護國安的法律制度和執行機制建設，決定不受司法覆核。

　　中央會在香港設立維護國家安全公署，國安法列明在三種情況下，公署對案件行使管轄權，包括涉及外國或境外勢力介入的複雜情況，港府無法有效執行國安法，或國家安全面臨重大現實威脅等。

　　律政司會設立專門部門，負責《港區國安法》的檢控。特首林鄭月娥昨表示，指派法官審理國安案件，只是將各級法院適合的法官放入名單，最終由司法機構決定法官；她強調只有極少數的特定情形，中央才會處理案件。

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