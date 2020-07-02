  • 2020年7月2日 星期四
  • 33º
  • 67%
熱門： BNO國安法港獨七一新冠肺炎

日報新聞 > 港聞

美股中段升四點

2020-07-02 列印
  美國周三股市早段上升，杜指中段大幅回落報二五八一七點，升四點；納指則報一○一三五點，升七十五點。滙控美國預託證券價格見三十五點九五港元，跌零點二五港元；騰訊則見五百點一五港元，升一點五五港元。紐約期金報每盎司一千七百七十五點七美元，跌二十四點八美元；紐約期油則報每桶三十九點八二美元，升零點五五美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd