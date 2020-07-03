港大畢業工程師 飛倫敦前被舉報 刺警兇徒午夜逃亡機上落網

七‧一銅鑼灣暴力示威者刀刺警員案，當天入夜後有突破性發展，警方深夜接獲匿名舉報，趕至機場，截停一架即將起飛往倫敦的航班，登機拘捕一名二十四歲男子。據悉，他是港大土木工程系畢業生，所持BNO過期，臨時買機票離港，最終落網。



被捕男子姓黃，據悉是港大土木工程系畢業生，在一家私人公司任土木工程師。七月一日下午四時，一名警員在銅鑼灣高士威道近興發街拘捕一名示威者，期間遭多人包圍襲擊，其中一名男子以利刀直刺警員左肩後，隨多名示威者逃去。受傷警員仍然留醫，情況穩定。



案發後一個多小時，約五時四十七分，前特首梁振英在facebook登出「803基金」告示，懸紅五十萬元緝拿襲警兇徒。至前晚十一時四十三分，警方接獲一個匿名電話，指涉刀刺警員的男子正乘坐飛機離港。



警接匿名電話 報疑兇行蹤



警方追查發現，一名香港男子當晚六時上網購買國泰一張單程往倫敦的機票，是當天唯一的買票者，航機於當晚十一時五十五分起飛。消息指，由於飛機快要起飛，警方知會民航處截停航班，並派員到場，目標男子已登機，飛機正駛向跑道，機場人員即時要求機師折返，多名機場特警待飛機停定即時登機，疑人卻不在座位，警員呼叫其名字亦無回應。



警員根據疑人面容、髮型及右手傷痕，認出疑人並即時拘捕，當時他表現緊張，拒絕回答查問。據悉，黃當時持有特區護照和一本過期BNO，身上有數萬港元和少量外幣。



父稱兒受大學活動所累



網上一度傳言，有人大義滅親，向警舉報親人。黃父回應傳媒查詢時卻指出，不知兒子當天在港島示威，曾致電問他會否回家吃飯。 黃父否認有親人「篤灰」之說。他又指，兒子大學畢業後仍熱衷參與大學活動，認為有關活動害了其子。