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七一多名議員與警衝突被捕

2020-07-03 列印
　　多名民主派人士七一在銅鑼灣街站反對《港區國安法》，其間有人與警員發生衝突，多名立會議員及區議員被捕，包括立法會議員尹兆堅，他被指使用大聲公及阻差辦公等，遭警員施放胡椒噴霧及按地制服拘捕。立法會議員胡志偉表示，尹被捕時遭警方壓傷以致出現心律不正，要留院觀察。另外，立法會議員陳志全及多名民主派區議員亦在前日衝突中被捕。

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