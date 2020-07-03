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警批《蘋果》報道失實

2020-07-03 列印
　　警方發出聲明，強烈譴責《蘋果日報》公然倒果為因，淡化暴徒駕駛電單車撞向警員一事，意圖中傷警方，表示極度遺憾。

　　前午近三時半，一名二十三歲男子在柯布連道近謝斐道駕駛一輛插上「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，撞向附近的警員，造成三名警員受傷，男司機涉瘋狂駕駛及違犯《港區國安法》被捕。警方在其facebook發聲明指，《蘋果日報》在報道中指稱該電單車行駛期間，「突然遭防暴警阻止前進」，更「將鐵騎士從車上拉落地制服」和「拖行」，是倒果為因。

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