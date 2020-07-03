  • 2020年7月3日 星期五
  • 28º
  • 92%
熱門： BNO國安法港獨七一新冠肺炎

日報新聞 > 港聞

港府：「光復香港 時代革命」有港獨含意

2020-07-03 列印
　　有人日前參與違法活動，期間展示或藏有寫上「光復香港　時代革命」的物品。政府昨晚發聲明，指「光復香港 時代革命」口號今時今日是有港獨、或將香港特區從中華人民共和國分離出去、改變特區的法律地位、或顛覆國家政權的含意。

　　發言人表示，特區政府嚴正譴責任何挑戰國家主權、統一和領土完整的行為。《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》禁止分裂國家及顛覆國家政權等危害國家安全的行為和活動，特區政府呼籲社會大眾不要以身試法。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd