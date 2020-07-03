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英延BNO逗留期 華斥干預內政

2020-07-03 列印
英延BNO逗留期 華斥干預內政
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　　《港區國安法》生效後，英國斥其違反《中英聯合聲明》，並宣佈將香港的BNO持有人逗留期限，由半年延長至五年。中國駐英大使劉曉明（見圖）在倫敦與英方官員會面，批評英方粗暴干涉中國內政，表明《中英聯合聲明》中沒有任何一個字、一個條款，賦予英國在香港回歸後對香港承擔任何責任；重申英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權。

　　劉曉明表示，維護國家安全是各國中央事權，「港區國安法」及時必要、合情合理，是香港恢復秩序、由亂及治的治本之策，彰顯了一國兩制的內在要求，有利於一國兩制行穩致遠；中方維護國家主權安全發展利益的決心堅定不移，敦促英方立即停止插手香港事務、停止干涉中國內政。

　　在北京，外交部發言人趙立堅批評英方嚴重違背自身承諾、國際法和國際關係基本準則，並保留作出進一步反應的權利。此外，英國外相藍韜文對傳媒承認，如果北京阻止持有BNO的港人離港，英國政府幾乎沒有甚麼可以做。

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