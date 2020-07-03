羅冠聰突公佈已離港

辭任香港眾志主席的羅冠聰，日前以視像方式出席美國國會外交事務委員會聽證會（見圖），陳述港區國安法的影響。羅冠聰昨晚上透過社交平台承認已離港，但未有進一步交代詳情。



他表示，作該決定前有相當多考慮，包括能說出口的、必須保密的，也包括自身和別人的安全。選擇在何時公佈，亦有更多相關考慮。他表示，為保他人安全，一切個人信息未能詳細交代，又預計到這個決定會引來相當多的攻訐。



他最後透露，已離開香港「今此一別，尚未知歸途何期。從飛機望下香港的繁華璀璨，是我心目中難以忘懷的一幀剪影。願他朝有幸，半生歸來，仍是那位無忘初衷的少年。」