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港府否認市民赴外國須先獲批准

2020-07-03 列印
　　《港區國安法》生效後，昨日網上有傳所有香港市民出境至中國以外的地方前，必須得到政府批准，政府發言人澄清絕無此事，提醒市民切勿誤信虛假消息。對於有人在網上胡亂散布謠言，政府發言人予以譴責。

　　另外，旅遊業議會支持《港區國安法》，認為有助社會回復穩定，重建旅客來港信心。

　　旅議會指香港經歷反修例風波，暴力騷亂已嚴重損毀香港的聲譽，旅客卻步，繼而遭受疫情打擊，對旅遊業可謂雪上加霜，希望立法後能夠令香港恢復穩定。

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