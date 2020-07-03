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美商會續以港為基地 盼釐清港區國安法

2020-07-03 列印
■美商會期望法例不會影響香港的多元及利益。
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　　《港區國安法》生效第三天，香港美國商會發表聲明指，期望與特區政府交流，尋求進一步釐清港區國安法，又表示將繼續以香港作為國際業務的基地，但商界需時消化港區國安法，期望法例不會影響香港的多元及利益，讓香港繼續作為東西方的重要橋樑。

　　聲明指出，美國商會五十多年致力維護香港作為國際商務中心的地位，並與特區政府合作將香港打造為法治、資訊及環球連繫的商業中心。商會期望特區政府可以向會員解釋如何演繹及實施《港區國安法》，以及如何影響美國企業在香港經營及投資。

　　此外，會德豐副主席梁志堅表示，《港區國安法》可恢復香港人投資信心，市民可安心置業。他預計，下半年樓價將有健康增長，現時至年底將有最少半成上升空間。提到英國向持BNO香港人提供移民途徑，會否擔心引發移民潮，拖累樓市表現，他認為香港人有去或留的自由，相信不會因此而選擇移民。

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