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陳弘毅促設專責部門 制訂合理檢控準則

2020-07-03 列印
■陳弘毅表示，藏有或展示含煽動性字眼的標語，未必一定是煽動他人作出分裂國家的行為。
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　　基本法委員會委員陳弘毅昨在電台節目表示，市民藏有或展示含煽動性字眼的標語，未必一定是煽動他人作出分裂國家的行為。他指高叫「光復香港、時代革命」等口號屬灰色地帶，希望律政司成立負責部門後，制訂一套合理檢控準則，不可由警方單方面判斷。

　　全國人大常委譚耀宗則認為，有關口號字眼有問題，最好應避免叫喊。被問及法例未有列明疑犯違反危害國家安全罪行後，喪失參選資格的時限，譚耀宗指有可能是終身喪失資格，亦可能只是一屆選舉，若人大常委會沒作進一步說明，則會交由選舉主任決定參選資格。陳弘毅則建議港府檢討及修改現行選舉制度，立法明確規定違反國安法人士是否喪失參選資格，以及喪失資格的時效。

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