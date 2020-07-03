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美股中段升242點

2020-07-03 列印
　　美國周四股市早段向好，杜指中段報二五九七七點，升二百四十二點；納指則報一○二六四點，升一百零九點。滙控美國預託證券價格見三十七點五七港元，升零點二七港元；騰訊則見五百一十三點○九港元，跌五點四一港元。紐約期金報每盎司一千七百八十八點九美元，升九美元；紐約期油則報每桶四十點一九美元，升零點三七美元。
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