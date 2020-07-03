劍橋擬褫奪林鄭榮譽院士銜

受反修例示威和疫情雙重夾擊，演藝活動停頓近一年，業內人士手停口停，非常之慘情。隨着疫情穩定下來，港府針對電影院和現場表演場地的限聚令昨天起放寬，但業界依然叫苦，當局宜聆聽他們的訴求，適時提供支援，才能挽救瀕臨崩潰的演藝業。 政府昨天起放寬電影院及現場表演場地的觀眾人數，由五成增至八成。但演出業協會回應指，即使提高入場人數，但業界未能全面復工，再次要求全面放寬入場、調低場租，並向業界提供支援基金。 當局並未全面放寬入場限制，或許是鑑於演藝活動聚集大批人，擔心人多出事。但一些公共交通工具，如港鐵和巴士，空間狹窄，同一時間亦聚集多人，也不見得容易爆疫，主要原因，是防疫措施做到足。...

2020-07-03