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劍橋擬褫奪林鄭榮譽院士銜

2020-07-03 列印
■沃爾森學院。網上圖片
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　　英國劍橋大學沃爾森學院昨日發聲明指，強烈支持保障所有學院成員的人權及言論自由，並對香港近日實施《港區國安法》後發生的事件深感關注，現正考慮褫奪行政長官林鄭月娥在二○一七年獲得的榮譽院士資格。

　　因應去年的反修例事件，三名英國上議院議員去年十一月去信劍橋大學，指林鄭多次作出錯誤決定，引發香港的大型示威，要求沃爾森學院褫奪她的榮譽院士資格。

　　同月，約一百七十名在英港人舉辦遊行，發起相同要求。劍橋大學當時回應指，沒打算作出行動，並拒絕評論事件。

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