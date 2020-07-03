《國安法》指定法官 馬道立：須據專業才能

《港區國安法》正式在港實施。終審法院首席法官馬道立昨發聲明，強調指定法官及相關的法庭運作必須符合《基本法》的規定，指定法官跟所有法官一樣，其任命必須根據其司法及專業才能，而非其他如政治等因素。



馬道立指出，指定法官只能包括根據《基本法》的規定而任命的法官，因此所有指定法官將來自司法機構的現任法官，這已在《國家安全法》第四十四條訂明。任命指定法官跟所有法官一樣，必須根據其本人的司法及專業才能，而非其他如政治等因素，這能使法庭在處理或裁斷任何法律糾紛時，只考慮法律和法律原則。擁有外國國籍的法官並不排除在指定法官之外，包括來自普通法適用地區的香港終審法院非常任法官，強調外籍法官對香港貢獻良多。



