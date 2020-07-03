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港新增九確診 俱為印巴輸入

2020-07-03 列印
　　本港昨日新增九宗新冠肺炎輸入個案，分別來自印度及巴基斯坦。就大圍美田邨美秀樓一名女子前日確診，源頭懷疑為其正進行家居檢疫的家人，有專家認為事件凸顯本港檢疫安排存漏洞，呼籲政府再次考慮安排抵港人士在酒店檢疫。

　　衛生防護中心昨早到大圍美田邨美秀樓，收集居民的深喉唾液樣本瓶，大批居民排隊交回。港大感染及傳染病中心總監何栢良接受電台訪問時表示，女患者的丈夫及兒子由美國返港後，接受強制家居檢疫期間確診，一家三口相繼確診，凸顯本港檢疫安排存漏洞。何栢良指現時海外國家持續有新增個案，擔心本港將有更多輸入個案，特別是之後會有大批外傭從印尼等地抵港，建議港府仿效內地、澳門和新加坡，使用酒店作隔離設施。此外，內地前日新增三宗新冠肺炎確診個案，唯一一宗本土病例來自北京。北京已連續四日新增本地病例維持在個位數。

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