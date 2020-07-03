衛生防護中心昨早到大圍美田邨美秀樓，收集居民的深喉唾液樣本瓶，大批居民排隊交回。港大感染及傳染病中心總監何栢良接受電台訪問時表示，女患者的丈夫及兒子由美國返港後，接受強制家居檢疫期間確診，一家三口相繼確診，凸顯本港檢疫安排存漏洞。何栢良指現時海外國家持續有新增個案，擔心本港將有更多輸入個案，特別是之後會有大批外傭從印尼等地抵港，建議港府仿效內地、澳門和新加坡，使用酒店作隔離設施。此外，內地前日新增三宗新冠肺炎確診個案，唯一一宗本土病例來自北京。北京已連續四日新增本地病例維持在個位數。
港新增九確診 俱為印巴輸入
衛生防護中心昨早到大圍美田邨美秀樓，收集居民的深喉唾液樣本瓶，大批居民排隊交回。港大感染及傳染病中心總監何栢良接受電台訪問時表示，女患者的丈夫及兒子由美國返港後，接受強制家居檢疫期間確診，一家三口相繼確診，凸顯本港檢疫安排存漏洞。何栢良指現時海外國家持續有新增個案，擔心本港將有更多輸入個案，特別是之後會有大批外傭從印尼等地抵港，建議港府仿效內地、澳門和新加坡，使用酒店作隔離設施。此外，內地前日新增三宗新冠肺炎確診個案，唯一一宗本土病例來自北京。北京已連續四日新增本地病例維持在個位數。
港大畢業工程師 飛倫敦前被舉報 刺警兇徒午夜逃亡機上落網
七‧一銅鑼灣暴力示威者刀刺警員案，當天入夜後有突破性發展，警方深夜接獲匿名舉報，趕至機場，截停一架即將起飛往倫敦的航班，登機拘捕一名二十四歲男子。據悉，他是港大土木工程系畢業生，所持BNO過期，臨時買...
2020-07-03
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
張家界小學被沖毀學生操場上痛哭
中國兩大江河都進入汛期。據水利部昨天發佈消息：受降雨影響，長江三峽水庫昨天上午十時入庫流量達到五萬立方米每秒，此次洪水編號為「#長江2020年第1號洪水#」。昨日湖南張家界趙家崗新安村的新安小學部份校...
2020-07-03
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
修憲公投大勝普京延任至2036年
為期七天的俄羅斯公投以壓倒性票數通過修改憲法，讓總統普京的任期可以延續至二○三六年。反對派領袖納瓦爾尼大表震怒，斥責整場公投是一個「大謊話」。另在聖彼得堡，一名記者聲稱在一個投票站外與警員衝突期間，被...
2020-07-03
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
屋苑紛錄市價成交
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，中原資深分區營業經理陳偉業表示，東涌藍天海岸1座中層B室，面積911方呎，三房連套房及儲物室間隔，望機場景，原叫價1040萬，累減至1000萬沽出，呎價...
2020-07-03
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
非農業職位增480萬份 就業數據理想 杜指升92點
美國就業數據優於預期，外圍股市周四普遍向好，美股杜指早段升超過400點。杜指早段升469點，見26204點，升幅為1.82%。標普指數以及納斯達克指數，早段分別升1.5%和1.6%。 美國...
2020-07-03
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
勝利之船 斷箭啟航 日職明日重開
日職早於二月揭幕，完成首輪後因應疫情暫停，相隔近五個月後將於明日重開，重頭戲就是神戶勝利船主場對廣島三箭。主隊星級鋒線去季雷聲大雨點小，今屆只有恩尼斯達留隊下，配合衝刺力強的前鋒戴恩費斯杜格拉斯效果更...
2020-07-03
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
編輯嚴選 夏日彩妝新品
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
超貼地 黐實郭晶晶買外賣逛超市 百億霍啟剛 原來係暖男
已故富豪霍英東的長孫、霍英東集團副總裁及全國政協委員的霍啟剛（Kenneth），雖然身家逾百億，但一向出名低調，跟太太郭晶晶不論食嘅、用嘅都好樸素，一直教仔女學懂珍惜，所以Family day都要求小...
2020-07-03
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——打救演藝業 加快補漏支援
受反修例示威和疫情雙重夾擊，演藝活動停頓近一年，業內人士手停口停，非常之慘情。隨着疫情穩定下來，港府針對電影院和現場表演場地的限聚令昨天起放寬，但業界依然叫苦，當局宜聆聽他們的訴求，適時提供支援，才能挽救瀕臨崩潰的演藝業。 政府昨天起放寬電影院及現場表演場地的觀眾人數，由五成增至八成。但演出業協會回應指，即使提高入場人數，但業界未能全面復工，再次要求全面放寬入場、調低場租，並向業界提供支援基金。 當局並未全面放寬入場限制，或許是鑑於演藝活動聚集大批人，擔心人多出事。但一些公共交通工具，如港鐵和巴士，空間狹窄，同一時間亦聚集多人，也不見得容易爆疫，主要原因，是防疫措施做到足。...
2020-07-03
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——呂健威穗設廄巴度長駐港
馬會日前發信予所有練騎，內容主要是提及疫情中為保護所有馬會職工健康和安全，建議練騎在歇暑時別離港，如真要出門須在出發前的至少兩星期前申請，馬會將情況審批。但據悉馬會卻已批准賀銘年兩周後返祖家法國，只因當三月份決定發牌予賀銘年時甚倉卒，賀銘年要在極短時間內出發，以趕及香港不准非香港居民從機場入境的限制，所以他暑期必須返回法國處理私務。預計賀銘年此行會於八月初回港，然後隔離十四天才復課，為新馬季做準備。此外，馬會昨日公布剛已發出全季牌照予另一位法國騎師巴度，預期他將於八月十日抵港，完成強制隔離後會於八月廿四日操馬。 與此同時，呂健威剛獲批准，將於新馬季在從化馬場設廄， 成為第三...
2020-07-03
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6