海關指無流出市面 涉供應物流署冒牌口罩拘四人

政府物流服務署上周六公佈，今年三月購入的部份口罩涉嫌違反《商品說明條例》。海關昨日交代事件，指已拘捕四名分屬兩間本地貿易商的人士，涉及的六百七十一萬個口罩並非由包裝盒上列明的內地生產商製造，商標亦與正貨有異，相信有關口罩並無流出市面。



海關貿易管制處處長麥毓錦表示，涉案口罩是由一家位於觀塘的本地管理貿易商，供應給另一家位於紅磡的管理貿易商，再分批供予物流署。海關上周三拘捕兩男兩女，分別為兩間供應商的董事及職員，涉嫌違反《商品說明條例》。



麥毓錦指出，涉案口罩印有「麥迪康」牌子字樣，一盒五十個，商標並非在港註冊，整體的外觀及字體均與正貨有異。有關口罩亦非由包裝盒上列明的內地生產商製造，並與原生產商口罩有四個差異之處，分別是耳掛貼的焊貼位置、用料、鼻貼物料以及口罩顏色。口罩樣本經測試證實符合相關標準，但由於涉及虛假商標，安全起見仍建議停用。麥毓錦稱物流署所購入的六百七十一萬個口罩中，有三百一十二萬個已經分派給十一個部門，仍有三百五十九萬個庫存，已通知停用並回收。他相信有關口罩並無流出市面，但呼籲商戶如有貨品應暫停售賣。



五個月巡查零售點3.5萬次



此外，海關展開逾五個月的「守護者」行動，對市面上出售的外科口罩和防疫用品展開巡查，出動五千三百人次，巡查三萬五千次市面各零售點，購買約五百款外科口罩、四十款搓手液及一百款消毒酒精測試，當中有十三宗懷疑違反《商品說明條例》，十一宗違反《消費品安全條例》，涉十二萬個口罩及三百多支消毒酒精，共拘捕六十一人。



