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沖至30公里外荒島 失蹤潛水男奇蹟生還

2020-07-03 列印
沖至30公里外荒島 失蹤潛水男奇蹟生還
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　　潛水「發燒友」前日「七一」回歸參加潛水團到西貢果洲群島潛水失蹤，當局海空搜索無果，事隔二十六小時後有好消息，警方證實事主被水流沖至三十公里外荒島，奇蹟生還，由途經船隻發現通知警方，平安脫險已回家團聚。

　　大難不死潛水發燒友三十二歲姓謝，與妻育有一名兩歲孩子，在本港和海外富有潛水經驗。謝前日趁「七一」回歸參加一個四十人的潛水團，一行人前往果洲群島東邊七星排潛水。中午十二時許，小組成員浮上水集合，謝卻遍尋不獲，至下午一時許報警，警方事後海空搜索無發現，懷疑已凶多吉少。

　　至昨午三時許，有船家途經塔門對開弓洲聽到呼救聲，水警趕至證實謝無恙流落荒島，立刻載回沙田馬料水水警基地，通知其家人接回。據事主透露，潛水期間發現原先接應船隻不知所終，惟有隨水漂流至北面三十公里外的弓洲，並向途經漁船求救。

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