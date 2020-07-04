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全民派1萬蚊 提早周一起到手

2020-07-04 列印
　　政府宣佈提前下周一起向約四百三十萬名經銀行進行電子登記的市民派發一萬元，早於原訂兩天。財政司司長陳茂波認為屆時有四百三十億元注入市場是相當大數字，若市民收錢後肯消費，對經濟有一定提振作用。

　　政府現金發放計劃上月二十一日起接受登記，至前日下午五時共收到超過五百五十萬個登記。已收到的登記中，約四百七十萬個是經二十一間參與銀行進行的電子登記，佔整體八成五，當中透過網上理財的登記近三百萬個，透過銀行網站的登記約一百七十萬個。

　　陳茂波指出，由於透過網上理財服務進行電子登記的比例較預期高，令銀行減省部份核實工序，更迅速處理登記，因此六月二十一日至三十日經銀行進行電子登記的約四百三十萬名合資格人士，可提前下周一起兩三天內經個人銀行帳戶收款。
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