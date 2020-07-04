  • 2020年7月4日 星期六
  • 32º
  • 72%
熱門： 派1萬國安法刺傷警鄭雁雄張宇人

日報新聞 > 港聞

譚惠珠指「光復」有問題 區選無DQ屬走漏眼

2020-07-04 列印
　　政府日前發聲明指「光復香港　時代革命」的口號有港獨或顛覆國家政權等含意。《基本法》委員會副主任譚惠珠昨天認為，只叫有關口號未必違反《港區國安法》，但這屬於表徵，當局可就此查下去，了解意圖及行動，包括是否有組織及實際行動。她又指該口號有問題，因《基本法》列明，香港屬中國不可分離一部份，主權及管轄權都不屬香港，何以「光復」。去年區議會選舉未有人因此遭取消參選資格是「走漏眼」。

　　另外，保安局局長李家超接受傳媒訪問指出，若市民只是叫高官下台，並不違反《港區國安法》，至於日後出席外國聽證會談論香港狀況是否屬違法，則要視乎行為是否涉及勾結等元素。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd