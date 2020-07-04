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警函四傳媒協會 「個別媒體表現欠專業」

2020-07-04 列印
　　警方昨日致函四個傳媒協會包括香港記者協會、攝影記者協會、新聞行政人員協會，及新聞工作者聯會，指七月一日在銅鑼灣及灣仔一帶執法期間，發現有人假冒記者，且有個別媒體的表現有欠專業，對此表示非常遺憾。

  記協呼籲公眾切勿身穿記者裝束到示威遊行現場，更對於警方未有提及記者受傷感到失望。

　　警方指在百德新街近怡和街示威現場，發現一名身穿黃色、寫上「記者」字樣背心的女子，當時沒有進行採訪工作，其後確認她並非記者。該名女子之後涉嫌非法集結被捕。對於有網媒美化搶犯和襲警，認為是顛倒是非。

　　此外，時代廣場有人將大量印有警員個人資料的單張撒在地上，有網媒近距離拍攝資料，做法可能違反禁制令。

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