林鄭指定六裁判官 負責審理國安案

政府昨日公佈，行政長官林鄭月娥徵詢港區國安委和終審法院首席法官的意見後，指定六名現任裁判官為「指定法官」，負責處理危害國家安全犯罪案件，但未有公佈裁判官身份。首宗國安案件昨日開審，由駐西九龍法院的蘇惠德裁判官（見圖）審理。蘇惠德承認已收到聘書。



蘇惠德：已收到聘書



大律師公會副主席葉巧琦表示，政府沒有提出六名裁判官的名單，亦沒有交代揀選準則，透明度不足夠。《基本法》委員會委員、港大法律學者陳弘毅稱根據《港區國安法》條文，行政長官可以任命各級法院的法官去處理相關案件，將來涉及《港區國安法》的案件，有可能在不同層級的法院處理，行政長官亦可能再作委任。



此外，政府又宣佈，律政司就國家安全犯罪案件而設立的專門檢控科正式成立。檢控科的首批檢控官已由律政司司長在徵得港區國安委同意後作出任命；至於檢控科的負責人，會稍後作出任命。



